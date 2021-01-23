Организаторы незаконных акций вовлекают детей в столкновения с полицией

В несанкционированных митингах 23 января участвуют много несовершеннолетних. Ранее социальные сети заполонили призывы к школьникам принять участие в незаконных акциях. Так называемая оппозиция вовлекает детей в столкновения с правоохранительными органами.



Так, в Южно-Сахалинске организаторы незаконной акции пытались спровоцировать правоохранителей на агрессию. Уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская отметила, что к ней обращаются родители, которые обеспокоены массовой рассылкой их детям призывов участвовать в несанкционированных митингах.



"Это недопустимо, наша задача, как старшего поколения, как родителей – защитить жизнь и здоровье своих детей", – сказала Устиновская.

Подобные призывы нарушают права молодежи и их родителей, это недопустимо, заявил член родительского комитета школы №26 Южно-Сахалинска Оксана Короп. "Несовершеннолетние дети не могут полностью высказать свое мнение, оно еще не сформировано. Именно поэтому до 18 лет ответственность за подрастающее поколение лежит на плечах родителей, законных представителей, опекунов", – напомнила она.

Намерение сторонников блогера Алексея Навального вовлечь детей в незаконные акции и столкновения с полицией прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" – возмутилась она.

Призывы к молодежи выходить на улицы осудил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик вспомнил сцену из фильма, в которой "Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздает фаустпатроны, чтобы они расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе".

Несмотря на раскручивание призывов к участию в незаконных митингах в соцсетях, на улицы российских городов вышло явно меньше людей, чем рассчитывали организаторы. Так, "Медиазона" сообщает, что протестующие недовольны малым числом участников. "Маловато нас, маловато", – сетует одна из пришедших на незаконную акцию.

"Это уж точно – 200 человек в Хабаровске позор. И ведь это фургаловский регион, протестный, десятки тысяч выходили ранее там", – пишет блогер Илья Ремеслов.

"Маловато нас, маловато"



Это уж точно – 200 человек в Хабаровске позор. И ведь это фургаловский регион, протестный, десятки тысяч выходили ранее там.



И тут Алёшу прокатили)))) pic.twitter.com/Fkrmd1nUHJ — Илья Ремесло (@iremeslo) January 23, 2021

Пользователь "Твиттер" Сергей Микитюк напомнил, что население Хабаровска – 600 тысяч человек. "Вышло Леху поддержать пусть 250 человек, т.е. 0,04 процента", – комментирует блогер.

По словам политолога Максима Григорьева, на митинги Навального пришло меньше людей, чем планировали организаторы. При этом эксперт указал на большое число детей среди участников.

"На мой взгляд, выводить детей под ожидаемое и провоцируемое ими задержание полицией – не только нарушение закона, но редкостная низость", – считает политолог.