В Одинцове поймали сбежавшего волка

В Одинцовском городском округе поймали волка. Известно, что зверь сбежал из частного питомника.
Местные жители заявили, что наконец-то могут перестать переживать за свою безопасность. В ближайшее время волка намерены передать в приют, если не объявится его хозяин, передает "Радио 1".
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