В Жуковском самолет выкатился за пределы ВПП

На подмосковном аэродроме Жуковский произошел инцидент. Стало известно, что самолет выкатился за пределы ВПП.
По предварительным данным, причиной случившегося является неисправность тормозной системы. На месте работают специалисты, сообщает Пятый канал.
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