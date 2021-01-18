В Карачаево-Черкесии после схода лавины 20 человек оказались в опасной зоне

В Карачаево-Черкесии произошло ЧП. Уточняется, что 20 человек, вероятно, оказались в опасной зоне.
Это произошло из-за того, что дорогу, точку общепита, а также два пункта проката накрыло снегом после схода лавины. По данным Пятого канала, сейчас спасатели занимаются поиском людей, судьба которых остается неизвестна.
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