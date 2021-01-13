В Солнечногорске после гибели пассажира задержали помощника машиниста

В подмосковном Солнечногорске правоохранители задержали помощника машиниста. По данным СМИ, он проходит фигурантом по уголовному делу, которое было возбуждено после гибели пассажира.
Гражданин скончался после того, как его зажало дверями вагона электропоезда и протащило по платформе, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". В ближайшее время подсудимому предъявят обвинение.
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