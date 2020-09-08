Под Москвой поймали серийного похитителя аккумуляторов

В полицию обратился представитель общества с ограниченной ответственностью, из грузового автомобиля которого был похищен аккумулятор стоимостью в 40 тысяч рублей. Подозреваемого – 25-летнего уроженца ближнего зарубежья – задержали в подмосковном Егорьевске. Выяснилось, что подобным противоправным видом деятельности он промышлял не в первый раз. Установлена причастность подозреваемого к пяти аналогичным случаям, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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