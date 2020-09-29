Под Екатеринбургом надземный переход рухнул на грузовик

На 193-м километре Челябинского тракта в Свердловской области надземный пешеходный переход рухнул на КамАЗ, передает Пятый канал. Сообщается, что у самосвала поднялся кузов и из-за этого он превысил габариты максимально допустимой высоты. Водитель грузовика погиб.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
Мужики смотрят только на внешность
я хочу быть страшная!
Нужен ли железный занавес?
Голосуем
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Он меня даже не накормил
Не Паша, а Маша!