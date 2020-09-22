Жители Подмосковья пожаловались на захват дома мигрантами

Жильцы одной из пятиэтажек в подмосковном Одинцово пожаловались на то, что дом буквально захватили мигранты, передает "Царьград". Выяснилось, что жилье приезжим сдала управляющая компания. Однако другие жильцы таким положением вещей возмутились. Они рассказали журналистам, что их буквально держат в страхе новые соседи.
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