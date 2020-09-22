В Хабаровском крае перевернулся автобус с пассажирами

На трассе в Ульчском районе Хабаровского края съехал в кювет и перевернулся рейсовый пассажирский автобус, передает Life.ru. Вместе с водителем в общественном транспорте находились 45 человек. В результате ДТП никто не погиб. Сообщается о по меньшей мере 12 пострадавших – им понадобилась медицинская помощь.
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