В Магнитогорске из-за ДТП пассажир маршрутки вылетел из окна

В Челябинской области произошла авария с участием маршрутки. По информации журналистов, ДТП имело серьезные последствия.
Уточняется, что один из пассажиров вылетел из окна транспортного средства. Пострадавший был госпитализирован из-за полученных травм, передает телеканал "360".
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