В Подмосковье мужчина зарезал любовницу и поджег бытовку с телом

В бытовке на улице Ленточка в подмосковном городе Пушкино 51-летний безработный отдыхал за распитием алкоголя в компании своей 48-летней также безработной возлюбленной. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.
Мужчина ударил спутницу ножом в шею и живот, передает телеканал "360". Чтобы скрыть следы преступления он поджог бытовку. План скрыть улики провалился. Подозреваемого задержали. Ведется расследование уголовного дела по статье "Убийство".
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