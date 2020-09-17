Пожилого грибника парализовало в лесу

В Новосибирске 73-летний грибник не смог самостоятельно выйти из леса, потому что у него внезапно парализовало ноги. Самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта в нескольких километрах он уже не мог.

Пожилой мужчина позвонил по телефону родным. На место выехали сотрудники МЧС. Спустя несколько часов поиска спасатели обнаружили грибника, передает Пятый канал. Его вынесли из леса и передали врачам.