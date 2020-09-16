Молодой мигрант испортил шесть машин в Московской области

Жители Ленинского округа Московской области пожаловались в полицию на вандала, который порезал колеса шести машинам. Сумма материального ущерба составила свыше 64 тысяч рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Злоумышленника удалось вычислить и задержать. Им оказался 21-летний мигрант из ближнего зарубежья. По факту произошедшего возбуждено дело.
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