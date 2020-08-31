В Астрахани машина местного жителя провалилась в яму на дороге. Большая часть кузова авто угодила под уровень земли.
По данным телеграм-канала Mash, водителя пришлось госпитализировать. Место ЧП оцепили.
Звезду фильма "Москва слезам не верит" все обсуждают
Актриса не выходит в свет и не дает интервью
Режиссер и артист дружат очень много лет
Стриптизера высмеяли за "стареющие телеса"
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь
Продалась за бриллианты