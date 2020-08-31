В Красноуфимске подросток пытался на ходу остановить автомобиль и попал под колеса

В Красноуфимске школьник пытался на ходу остановить автомобиль и попал под колеса. Уточняется, что парень взял ключи от припаркованной во дворе "семерки", запустил двигатель, включил заднюю передачу, после чего автомобиль тронулся с места.

Через пару секунд подросток понял, что его навыков езды недостаточно для дальнейшего управления машиной, выскочил из салона и попытался остановить его руками. Метров пятнадцать парень держался, но в какой-то момент автомобиль сдал чуть правее, горе-водитель споткнулся о бордюр и пропал под колесами. Пострадавшего доставили в районную больницу с повреждениями головы и грудной клетки.