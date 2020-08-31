В Красноуфимске подросток пытался на ходу остановить автомобиль и попал под колеса

В Красноуфимске школьник пытался на ходу остановить автомобиль и попал под колеса. Уточняется, что парень взял ключи от припаркованной во дворе "семерки", запустил двигатель, включил заднюю передачу, после чего автомобиль тронулся с места.
Через пару секунд подросток понял, что его навыков езды недостаточно для дальнейшего управления машиной, выскочил из салона и попытался остановить его руками. Метров пятнадцать парень держался, но в какой-то момент автомобиль сдал чуть правее, горе-водитель споткнулся о бордюр и пропал под колесами. Пострадавшего доставили в районную больницу с повреждениями головы и грудной клетки.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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