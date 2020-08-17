В Красногорске после падения ребенка с лестницы возбудили уголовное дело

В Красногорске произошел серьезный инцидент. Уточняется, что на одной из детских площадок ребенок упал с лестницы и получил серьезные травмы.

Пострадавшего мальчика госпитализировали. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".