В Красногорске после падения ребенка с лестницы возбудили уголовное дело

В Красногорске произошел серьезный инцидент. Уточняется, что на одной из детских площадок ребенок упал с лестницы и получил серьезные травмы.
Пострадавшего мальчика госпитализировали. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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