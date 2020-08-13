Под Калининградом разминируют начиненную взрывчаткой баржу

Специалисты занялись разминированием затонувшей в Балтийском море возле Калининграда в годы Великой Отечественной войны немецкой баржи, передает Пятый канал. На борту судна, лежащего на глубине 17 метров, находятся порядка семи тысяч фугасов и авиабомб, большинство из которых были повреждены коррозией. Вдобавок ко всему, корабль развалился на две части и покрыт слоем ила.
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