В Подмосковье от коронавируса умер архимандрит-экзорцист

Архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман (Чесноков) ушел из жизни в возрасте 78 лет, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что он болел коронавирусом. Герман был одним из немногих священнослужителей Русской православной церкви, которые имели право заниматься экзорцизмом.
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