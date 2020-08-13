В Подмосковье от коронавируса умер архимандрит-экзорцист

Архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман (Чесноков) ушел из жизни в возрасте 78 лет, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что он болел коронавирусом. Герман был одним из немногих священнослужителей Русской православной церкви, которые имели право заниматься экзорцизмом.