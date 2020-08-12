В Ивановской области сотрудники ФСБ задержали рабовладельцев

Сотрудники ФСБ выявили в Ивановской области преступную группу, которая умудрилась сочетать в своей деятельности производство запрещенных веществ с рабовладением. Их лаборатория, судя по изъятым запасам, изготовляла более 200 килограммов синтетических наркотиков ежемесячно, передает телеканал "360".
На производстве работали иностранные граждане. Злоумышленники не выпускали их из здания и силой заставляли работать.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
Я фигуристая, а он говорит полная
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Кем возомнил себя Лукашенко?
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Кто должен быть президентом Белоруссии?