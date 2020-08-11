В Башкирии предотвратили теракт

В Башкирии сотрудники ФСБ предотвратили теракт, передает RT. Сообщается, что местный житель намеревался поджечь администрацию Нефтекамска. Задержать его удалось на этапе подготовки к нападению. У подозреваемого изъяли электронные устройства, на которых хранились планы нападения, а также видео изготовления и последующих испытаний зажигательных смесей.
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