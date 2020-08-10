В Подмосковье мужчина выпрыгнул из горящего дома и погиб

В частном доме в деревне Бершово в Чехове произошел пожар, передает сайт "Подмосковье сегодня". В момент возникновения возгорания внутри находились пятеро взрослых и четверо детей.
Спасаясь из огня, один из мужчин взял ребенка на руки и попытался покинуть дом через окно на втором этаже. От полученных травм он скончался на месте. Остальные взрослые получили незначительные ушибы. Дети пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Меня используют все куда я не приду
Троицк
Традиционная семья (созданная Богом)не получается