На место жуткого ДТП в Крыму прибыл генпрокурор

На место аварии с маршрутным такси на трассе "Таврида" в Крыму, в которой погибли девять человек, прибыл генеральный прокурор республики Олег Камшилов, передает Пятый канал. Он координирует действия правоохранителей.
Проводится проверка. Выясняются обстоятельства жуткого ДТП.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Хочу вернуть мужа
Обожаю мулаток
Сексизм
Лиона = отморозок
Женщины, что вы забыли замужем?