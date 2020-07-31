В Оренбурге на чиновника напали с бейсбольными битами

В Оренбурге злоумышленники, чьи лица скрывали маски, напали на председателя комитета по управлению имуществом города Дмитрия Цветкова, когда тот выходил из машины, передает телеканал "360". На чиновника набросились с бейсбольными битами.
Пострадавший обратился в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Хочу вернуть мужа
Обожаю мулаток
Сексизм
Лиона = отморозок
Женщины, что вы забыли замужем?