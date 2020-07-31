Последствия смертельного ДТП в Крыму попали на видео

На автодороге "Таврида" в Белогорском районе Крыма маршрутка врезалась в грузовик, передает Пятый канал. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.
Сообщается о восьми погибших. Еще десять человек доставлены в больницу.
На автодороге "Таврида" в Белогорском районе Крыма маршрутка врезалась в грузовик, передает Пятый канал. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.
Сообщается о восьми погибших. Еще десять человек доставлены в больницу.
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