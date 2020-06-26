После ливня во Владивостоке произошел потом

После проливных дождей в Приморье во Владивостоке произошел потоп, передает Пятый канал. Сообщается, что в городе наблюдаются многокилометровые пробки. Журналисты рассказали, что по некоторым владивостокским улицам уже можно плавать.
После проливных дождей в Приморье во Владивостоке произошел потоп, передает Пятый канал. Сообщается, что в городе наблюдаются многокилометровые пробки. Журналисты рассказали, что по некоторым владивостокским улицам уже можно плавать.
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