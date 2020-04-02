Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора

21-летнего кузбассовца будут судить за убийство. Уточняется, что парень совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
По данным сайта VSE42.RU, злоумышленник поспорил со своим знакомым на тему тюремных сроков. Горячий спор перерос в потасовку, в ходе которой молодой человек убил собутыльника. Материалы дела на данный момент переданы в суд.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
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