Жительница Петербурга получила серьезные ожоги из-за курения

В Петербурге курение стало причиной происшествия. Зависимая от никотина пенсионерка попала в больницу с ожогами различных частей тела.

По данным ИА "Невские новости", женщина прикуривала сигарету спичкой, которая выпала из рук и травмировала россиянку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.