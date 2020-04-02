Жительница Петербурга получила серьезные ожоги из-за курения

В Петербурге курение стало причиной происшествия. Зависимая от никотина пенсионерка попала в больницу с ожогами различных частей тела.
По данным ИА "Невские новости", женщина прикуривала сигарету спичкой, которая выпала из рук и травмировала россиянку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи