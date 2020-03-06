Под Москвой на берегу реки нашли скелет

На берегу реки Нара в Подмосковье обнаружен скелет. Следователи предполагают, что останки могут принадлежать мужчине, смерть которого наступила около двух лет назад.
Ведомство инициировало проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет "Пятый канал".
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