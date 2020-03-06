Под Калининградом таксист изнасиловал школьницу

В Калининградской области 23-летний таксист обвиняется в изнасиловании школьницы. По словам пострадавшей девушки, преступление было совершено в автомобиле.
Уточняется, что в ночь на 1 марта в поселке Малое Исаково водитель силой взял пассажирку, после чего высадил ее. Подозреваемый заявил о своей невиновности, передает телеканал "360".
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