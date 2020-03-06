В Хабаровском крае машина с людьми провалилась под лед. По данным телеканала "360", транспортное средство затонуло на расстоянии около 40 метров от берега.
Спасатели трижды спускались на воду реки Амур – обследовали транспортное средство и дно. В машине людей не нашли. Поиски приостановили до выяснения новых обстоятельств.
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