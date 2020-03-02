В Казани мать зарезала одного ребенка и ранила второго

Жительница Казани набросилась с ножом на своих детей. В результате один ребенок погиб на месте, другой получил серьезное ранение, передает ТАСС.
Муж нападавшей сообщил о случившемся в полицию. По факту произошедшего республиканское управление Следственного комитета проводит проверку, передает телеканал "360".
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