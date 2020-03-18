В Петербурге пожилой мужчина скончался от ножевых ранений

В Петербурге на 84-летнего мужчину напали с ножом. Пострадавший получил серьезное ранение в область глаз, из-за чего позже скончался.
По данным ИА "Невские новости", нападавшим оказался ранее судимый гражданин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет Spbdnevnik.ru.
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