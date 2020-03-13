В Челябинске скончалась избитая женщина-дворник

Жительница Челябинска, работавшая дворником, умерла после избиения. Отмечается, что ей нанес смертельные травмы мужчина.
По данным сайта VSE42.RU, преступление было совершено на почве ревности. Расследование дела продолжается.
Жительница Челябинска, работавшая дворником, умерла после избиения. Отмечается, что ей нанес смертельные травмы мужчина.
По данным сайта VSE42.RU, преступление было совершено на почве ревности. Расследование дела продолжается.
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