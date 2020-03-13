В Петербурге во вскрытой квартире обнаружили труп

Жители одного из домов в Петербурге жаловались на смрад, который исходил из запертой квартиры. Худшие догадки подтвердились.
Когда квартиру вскрыли, там обнаружили труп мужчины, пишет ИА "Невские новости". Кроме того, жилище было заполнено мухами. Причина, по которой скончался россиянин, не сообщается.
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