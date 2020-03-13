Под Петербургом электричка насмерть сбила пенсионера. По данным spbdnevnik.ru, мужчина переходил пути в неположенному месте.
Уточняется, что машинист всеми силами пытался предотвратить ЧП, но этого сделать не удалось. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА "Невские новости".
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