В результате перестрелки в ингушском селе погиб человек

В ингушском селе произошла стрельба, которая унесла человеческую жизнь. Кроме того, в результате случившегося пострадали несколько человек.
По данным "Царьграда", причиной ЧП стал конфликт между двумя группировками. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет "Вечерняя Москва".
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