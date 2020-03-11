Жительница Петербурга украла и продала несколько лошадей

В Петербурге безработная женщина решила заработать легких денег необычным способом. Она "угнала" двух лошадей, после чего разместила в Сети объявления о продаже животных.
По данным ИА "Невские новости", правоохранители вычислили воровку и вернули лошадей владельцу. По Факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет spbdnevnik.ru.
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