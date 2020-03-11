Под Москвой мужчина устроил в магазине стрельбу из-за продуктов

В подмосковной Истре мужчина украл из магазина полуфабрикаты и открыл стрельбу по сотрудником торговой точки. Злоумышленнику удалось скрыться.
По данным ТВ Центра, правоохранители задержали злоумышленника. У него нашли пистолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет РИА ФАН.
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