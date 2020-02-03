Под Москвой в супермаркете умер подросток

Полиция подмосковного Наро-Фоминска выясняет обстоятельства смерти подростка. Мальчику стало плохо в супермаркете.
По данным РИА ФАН, школьнику вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать ребенка, но безрезультатно. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мальчика.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Коронавирус в Китае
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!