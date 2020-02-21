В Башкирии школьников накормили сырками с плесенью

В Абзелиловском районе Башкирии школьников накормили глазированными сырками, которые были покрыты плесенью. В результате проверки удалось обнаружить 55 продуктов с грибком.
По данным ToDay News Ufa, позже поставщик привез вафли, которые должны были заменить непригодные сырки. Ранее сообщалось, что в Кумертау школьников накормили шоколадными батончиками и печеньем, не являющимися разрешенными. Кроме того, в Уфимском и Кушнаревском районе детям давали бразильское мясо с содержанием коллагенового белка.
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