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В Башкирии школьников накормили сырками с плесенью

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В Абзелиловском районе Башкирии школьников накормили глазированными сырками, которые были покрыты плесенью. В результате проверки удалось обнаружить 55 продуктов с грибком.

По данным ToDay News Ufa, позже поставщик привез вафли, которые должны были заменить непригодные сырки. Ранее сообщалось, что в Кумертау школьников накормили шоколадными батончиками и печеньем, не являющимися разрешенными. Кроме того, в Уфимском и Кушнаревском районе детям давали бразильское мясо с содержанием коллагенового белка. 

21 февраля 2020, 18:32

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