Метеорит? В небе над Карелией пронесся огромный горящий шар

В Сегежском районе Карелии камеры видеонаблюдения зафиксировали падение небесного тела. Внушительных размеров горящий шар быстро рассекал небо и приближался к жилым домам.
По данным доцента Уральского государственного университета Виктора Гроховского, не факт, что небесное тело является именно метеоритом. "Если бы он долетел до Земли, то была бы воронка соответствующих размеров. За последние сто лет мы не видели ни одного случая и никто не наблюдал, чтобы что-то долетело до Земли в огненном виде. Метеорит – это то, что найдено на земле и зарегистрировано", – цитирует эксперта "Экспресс газета". Гроховский отметил, что видео с падением небесного тела в Карелии для ученых интерес не представляет.
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