Тысяча квадратных метров в огне: в Нижегородской области произошел крупный пожар

В Нижегородской области на пилораме произошел пожар. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.
ЧП произошло в поселке Дальнее Константиново. По данным издания "Царьград", пострадавших нет. Причины возникновения огня выясняются.
В Нижегородской области на пилораме произошел пожар. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.
ЧП произошло в поселке Дальнее Константиново. По данным издания "Царьград", пострадавших нет. Причины возникновения огня выясняются.
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