В Петербурге вооруженная ножом троица ограбила таксиста

В Петербурге трое мужчин приставили нож к горлу таксиста на Лиговском проспекте и ограбили. Сообщается, что злоумышленников задержали у торгового центра на той же улице.
Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Злоумышленников доставили в отделение для дальнейших разбирательств. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА "Невские новости".
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