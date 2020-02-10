Под Москвой мужчина устроил погром в больнице

Мужчина устроил погром в Центральной городской больнице подмосковного Реутова. Кроме того, мужчина попытался выдать себя за сотрудника учреждения.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину в неадекватном состоянии. Пациент устроил в палате погром, пытаясь сломать находившееся в помещении имущество. Дебошира задержали, по факту случившегося проводится проверка.
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