В Екатеринбурге пьяные пассажиры автобуса угрожали людям ножом

В Екатеринбурге два пьяных пассажира устроили дебош в автобусе. Один из злоумышленников угрожал людям ножом.
Причиной случившегося стало замечание кондуктора пьяным мужчинам, громко матерившимся в автобусе. Водитель сообщил о ЧП диспетчеру и запер дебоширов в салоне автобуса до приезда полиции, пишет Ura.ru.
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