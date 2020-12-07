В Сочи спасатели достали из моря 16-летнюю девочку

В экстренные службы города Сочи поступил звонок от очевидца. Он рассказал, что видел в воде около пляжа "Бирюза" в Лазаревском районе города девочку, передает сайт VSE42.RU. На место прибыли спасатели, которые помогли 16-летней купальщице выбраться из воды. Она отметила, что занимается спортом и регулярно купается в море для закаливания.
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