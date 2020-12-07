В Астрахани 13 детей увезли в больницу из-за отравления хлором

В Астрахани произошел серьезный инцидент, связанный с безопасность детей. По имеющей информации, 16 человек отравились хлором в бассейне.
Сообщается, что 13 детей были госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
В Астрахани произошел серьезный инцидент, связанный с безопасность детей. По имеющей информации, 16 человек отравились хлором в бассейне.
Сообщается, что 13 детей были госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
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