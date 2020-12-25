Под Рязанью в ДТП с автобусом погибли 4 человека

В Рязанской области произошла смертельная авария. Уточняется, что опрокинулся автобус, который следовал из российской столицы в Волгоград.
В результате случившегося погибли четыре человека. Кроме того, известно о 13 пострадавших, пишет Пятый канал.
В Рязанской области произошла смертельная авария. Уточняется, что опрокинулся автобус, который следовал из российской столицы в Волгоград.
В результате случившегося погибли четыре человека. Кроме того, известно о 13 пострадавших, пишет Пятый канал.
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