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Регионы

В Иркутской области школьники массово отравились едой в столовой

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В Иркутской области произошел серьезный инцидент, о котором сообщил губернатор региона. Выяснилось, что в одном из учебных учреждений среднего звена дети массово отравились едой.

Речь идет о том, что курица, которая подавалась в столовой, могла быть недоваренной. Причины случившегося устанавливаются, передается телеканал "360".

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Автор: 25 декабря 2020, 12:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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