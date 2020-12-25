В Иркутской области школьники массово отравились едой в столовой

В Иркутской области произошел серьезный инцидент, о котором сообщил губернатор региона. Выяснилось, что в одном из учебных учреждений среднего звена дети массово отравились едой.
Речь идет о том, что курица, которая подавалась в столовой, могла быть недоваренной. Причины случившегося устанавливаются, передается телеканал "360".
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