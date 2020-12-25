В Красноярске злоумышленник избил упавшую на улице женщину

В Красноярске с местной жительницей произошел неприятный инцидент. Уточняется, что на женщину напал гражданин, который принялся ее избивать.
Пострадавшую госпитализировали, передает телеканал "360". Злоумышленник задержан. По факту случившегося завели дело, ведется расследование.
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